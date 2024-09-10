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Великобритания наложила санкции на российские Воздушно-космические силы 

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 10 сентября 2024, 17:40
Великобритания наложила санкции на российские Воздушно-космические силы 
Фото: Getty Images

Великобритания во вторник, 10 августа, объявила о санкциях против Воздушно-космических сил России.

Источник: сообщение британского правительства, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Кроме российских Воздушно-космических сил, новые санкции Великобритании касаются 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и командования военно-транспортной авиации РФ.

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924-й Государственный центр беспилотной авиации России отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.

Причины введения санкций в сообщении не указаны.

Отметим, что США наложили ограничения на Воздушно-космические силы России, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ еще в декабре 2022 года.

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Напомним, в июне Великобритания объявила о пакете санкций против РФ, в частности направленных на ее "теневой флот" танкеров.

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