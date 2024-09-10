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На Полтавщині затримали чоловіка, який кинув гранату біля п’ятиповерхівки і поранив 3 людей

Валентина РоманенкоВівторок, 10 вересня 2024, 17:47
На Полтавщині затримали чоловіка, який кинув гранату біля п’ятиповерхівки і поранив 3 людей
ілюстративне фото

На Полтавщині поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Повідомляється, що близько четвертої години ранку 8 вересня до поліції надійшла інформація від громадян, що поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності в місті Гребінка стався вибух.

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Поліцейські попередньо встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку чоловік у стані сп’яніння, кинув гранату. В результаті вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців 1989, 1986, 1992 років народження, які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні. На щастя, загрози їх життю немає, додають правоохоронці.

Слідчі встановили, що до вчинення злочину причетний 28-річний місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлили на експертизу.

Фігуранта затримали. Наразі йому вже повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів (хуліганство та зберігання зброї) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою, повідомляють місцеві поліцейські.

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У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

 

Нагадаємо: Пізно ввечері 8 вересня у місті Лубни Полтавської області невідомий чоловік кинув гранату у людей біля супермаркету, в результаті чого були травмовані та ушпиталені троє людей. Сам зловмисник загинув.

Полтавська областьХуліганство
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