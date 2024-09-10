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На Полтавщине задержан мужчина, который бросил гранату возле пятиэтажки и ранил 3 человек

Валентина РоманенкоВторник, 10 сентября 2024, 17:47
На Полтавщине задержан мужчина, который бросил гранату возле пятиэтажки и ранил 3 человек
иллюстративное фото

На Полтавщине полицейские задержали мужчину, который бросил гранату возле пятиэтажного дома.

Источник: Национальная полиция

Детали: Сообщается, что около четырех часов утра 8 сентября в полицию поступила информация от граждан, что вблизи многоквартирного дома по улице Независимости в городе Гребенка произошел взрыв.

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Полицейские предварительно установили, что во дворе пятиэтажного дома мужчина в состоянии опьянения бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей 1989, 1986, 1992 годов рождения, которые находились в беседке неподалеку. Раненых доставили в больницу. К счастью, угрозы их жизни нет, добавляют правоохранители.

Следователи установили, что к совершению преступления причастен 28-летний местный житель. По месту его жительства следователи провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Фигурант задержан. Сейчас ему уже сообщено о подозрении в совершении двух преступлений (хулиганство и хранение оружия) и решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей, сообщают местные полицейские.

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В случае признания вины судом мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

 

Напомним: Поздно вечером 8 сентября в городе Лубны Полтавской области неизвестный мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета, в результате чего были травмированы и госпитализированы три человека. Сам злоумышленник погиб.

Полтавская областьХулиганство
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