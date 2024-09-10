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США звинувачують Китай у значній підтримці Росії у війні проти України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 10 вересня 2024, 18:18
США звинувачують Китай у значній підтримці Росії у війні проти України
Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл. Ілюстративне фото: Getty Images

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай надає пряму підтримку російській військовій машині, сприяючи війні Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Якщо раніше США зосереджували увагу на постачанні Пекіном так званих технологій подвійного призначення – які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях – Кемпбелл підкреслив, що Китай допомагає безпосередньо російській оборонці.

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Говорячи про останню китайську допомогу Росії, заступник держсекретаря наголосив, що "це не технології подвійного призначення", а засоби, які "по суті безпосередньо допомагають російській військовій машині".

"Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини", – додав він, наголосивши, що ця співпраця є тривожною.

За словами Кемпбелла, в обмін на китайську допомогу Росія починає з ним співпрацю в тих сферах, "де раніше вони відверто не бажали безпосередньо взаємодіяти з Китаєм" – від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу.

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Нагадаємо: Заява високопосадовця Державного департаменту з'явилась через два тижні після того, як радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван здійснив свою першу поїздку до Пекіна і зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та іншими високопосадовцями.

Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США раніше заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні.

СШАКитайРосіявійна
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