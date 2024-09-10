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США обвиняют Китай в значительной поддержке России в войне против Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 10 сентября 2024, 18:18
США обвиняют Китай в значительной поддержке России в войне против Украины
US Deputy Secretary of State Kurt Campbell. Illustrative photo: Getty Images

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай оказывает прямую поддержку российской военной машине, способствуя войне России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Если ранее США сосредотачивали внимание на поставках Пекином так называемых технологий двойного назначения – которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях, – то Кэмпбелл подчеркнул, что Китай помогает непосредственно российской оборонке.

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Говоря о последней китайской помощи России, заместитель госсекретаря подчеркнул, что "это не технологии двойного назначения", а средства, которые "по сути, непосредственно помогают российской военной машине".

"Это составные части очень значительных усилий со стороны Китая, направленных на поддержку, развитие и диверсификацию различных элементов российской военной машины", – добавил он, подчеркнув, что это сотрудничество является тревожным.

По словам Кэмпбелла, в обмен на китайскую помощь Россия начинает с ним сотрудничество в тех сферах, "где раньше они откровенно не желали непосредственно взаимодействовать с Китаем" – от подводных лодок и авиации до ракетного потенциала.

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Напомним: Заявление высокопоставленного чиновника Государственного департамента появилось через две недели после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил свою первую поездку в Пекин и встретился с президентом Китая Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками.

Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.

В то же время в США ранее заявили, что Пекин фактически встал на сторону России в войне.

СШАКитайРосcиявойна
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