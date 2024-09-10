Четверо людей поранені на Херсонщині через російські удари

Російська армія 10 вересня поранила двох людей у Станіславі та скинула вибухівку з дрона на жителів Херсона та Кіндійки.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 17:00 російська армія обстріляла Станіслав. Під ворожий удар потрапили двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку, – 58-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони дістали контузії та вибухові травми".

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Деталі: Близько 17:30 внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 30-річний чоловік. У нього – уламкове поранення руки.

"Швидка" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Оновлено: Згодом стало відомо, що окупанти атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Кіндійці. 65-річний чоловік дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, а також множинні уламкові поранення голови, грудної клітини, рук та ніг. Медики борються за його життя.