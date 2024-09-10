Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Четверо людей поранені на Херсонщині через російські удари

Тетяна ОлійникВівторок, 10 вересня 2024, 19:00
Четверо людей поранені на Херсонщині через російські удари
Фото - Getty Images

Російська армія 10 вересня поранила двох людей у Станіславі та скинула вибухівку з дрона на жителів Херсона та Кіндійки.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 17:00 російська армія обстріляла Станіслав. Під ворожий удар потрапили двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку, – 58-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони дістали контузії та вибухові травми".

Реклама:

Деталі: Близько 17:30 внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 30-річний чоловік. У нього – уламкове поранення руки.

"Швидка" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Оновлено: Згодом стало відомо, що окупанти атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Кіндійці. 65-річний чоловік дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, а також множинні уламкові поранення голови, грудної клітини, рук та ніг. Медики борються за його життя.

Херсонська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Херсонська область
Ворог збільшив кількість штурмів на півдні, найбільше тисне на лівобережжі Дніпра – "Таврія"
Російські війська атакували цивільну автівку в Антонівці: двоє постраждалих
Росіяни вночі атакували село під Херсоном – у чотирьох цивільних контузії
Останні новини
17:04
Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка
16:50
У волоссі, крові та грудному молоці: дослідники знайшли хімікати з обгорток продуктів у тілі людини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: