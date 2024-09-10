Четыре человека ранены на Херсонщине из-за российских ударов

Российская армия 10 сентября ранила двух человек в Станиславе и сбросила взрывчатку с дрона на жителей Херсона и Киндейки.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Около 17:00 российская армия обстреляла Станислав. Под вражеский удар попали два человека, которые находились во дворе дома, – 58-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они получили контузии и взрывные травмы".

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Детали: Около 17:30 в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 30-летний мужчина. У него – осколочное ранение руки.

"Скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Обновлено: Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали из БПЛА гражданский автомобиль в Киндейке. 65-летний мужчина получил взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, а также множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Медики борются за его жизнь.