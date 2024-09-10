ЗМІ: У Румунії розглянуть зміни до закону, які дозволять збивати дрони, що залітають на територію країни

Інформаційне агентство Agerpres дізналось, що комітет румунського Сенату з питань оборони планує розглянути зміни до законодавства, які нададуть військовим право збивати дрони, що порушують повітряний простір країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на румунське інформагентство Agerpres

Деталі: На засіданні сенатського комітету, який збереться в середу, 11 вересня, будуть присутні представники Міністерства національної оборони Румунії.

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За даними парламентських джерел Agerpres, однією з тем зустрічі буде аналіз змін до законодавства, які дозволять військовим знищувати безпілотники, що входять на румунську територію.

Раніше голова Сенату Ніколає Чуке запропонував укласти протокол з Україною, щоб російські безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії, "могли бути знищені системами протиповітряної оборони".

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