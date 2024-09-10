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ЗМІ: У Румунії розглянуть зміни до закону, які дозволять збивати дрони, що залітають на територію країни

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 10 вересня 2024, 18:56
ЗМІ: У Румунії розглянуть зміни до закону, які дозволять збивати дрони, що залітають на територію країни
Ілюстративне фото: Getty Images

Інформаційне агентство Agerpres дізналось, що комітет румунського Сенату з питань оборони планує розглянути зміни до законодавства, які нададуть військовим право збивати дрони, що порушують повітряний простір країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на румунське інформагентство Agerpres

Деталі: На засіданні сенатського комітету, який збереться в середу, 11 вересня, будуть присутні представники Міністерства національної оборони Румунії.

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За даними парламентських джерел Agerpres, однією з тем зустрічі буде аналіз змін до законодавства, які дозволять військовим знищувати безпілотники, що входять на румунську територію.

Раніше голова Сенату Ніколає Чуке запропонував укласти протокол з Україною, щоб російські безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії, "могли бути знищені системами протиповітряної оборони".

Нагадаємо:

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  • Щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч проти неділі, 8 вересня.
  • Влада Румунії перед тим розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною.
  • Уламки одного із "Шахедів" знайшли напередодні в Тулчі.
  • Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що Румунія відреагувала в режимі реального часу і відстежувала ситуацію за допомогою винищувачів F-16, зазначивши, що ці безпілотники не були націлені на румунську територію.

Румунія
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