СМИ: В Румынии рассмотрят изменения в закон, которые позволят сбивать дроны, залетающие на территорию страны
Информационное агентство Agerpres узнало, что комитет румынского Сената по вопросам обороны планирует рассмотреть изменения в законодательство, которые предоставят военным право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на румынское информагентство Agerpres
Детали: На заседании сенатского комитета, который соберется в среду, 11 сентября, будут присутствовать представители Министерства национальной обороны Румынии.
По данным парламентских источников Agerpres, одной из тем встречи будет анализ изменений в законодательство, которые позволят военным уничтожать беспилотники, входящие на румынскую территорию.
Ранее председатель Сената Николае Чуке предложил заключить протокол с Украиной, чтобы российские беспилотники, которые входят в воздушное пространство Румынии, "могли быть уничтожены системами противовоздушной обороны".
Напомним:
- По меньшей мере два российских "Шахеды" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября.
- Власти Румынии перед тем разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной.
- Обломки одного из "Шахедов" нашли накануне в Тулче.
- Румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что Румыния отреагировала в режиме реального времени и отслеживала ситуацию с помощью истребителей F-16, отметив, что эти беспилотники не были нацелены на румынскую территорию.