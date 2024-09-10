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СМИ: В Румынии рассмотрят изменения в закон, которые позволят сбивать дроны, залетающие на территорию страны

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 10 сентября 2024, 18:56
СМИ: В Румынии рассмотрят изменения в закон, которые позволят сбивать дроны, залетающие на территорию страны
Иллюстративное фото: Getty Images

Информационное агентство Agerpres узнало, что комитет румынского Сената по вопросам обороны планирует рассмотреть изменения в законодательство, которые предоставят военным право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на румынское информагентство Agerpres

Детали: На заседании сенатского комитета, который соберется в среду, 11 сентября, будут присутствовать представители Министерства национальной обороны Румынии.

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По данным парламентских источников Agerpres, одной из тем встречи будет анализ изменений в законодательство, которые позволят военным уничтожать беспилотники, входящие на румынскую территорию.

Ранее председатель Сената Николае Чуке предложил заключить протокол с Украиной, чтобы российские беспилотники, которые входят в воздушное пространство Румынии, "могли быть уничтожены системами противовоздушной обороны".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • По меньшей мере два российских "Шахеды" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября.
  • Власти Румынии перед тем разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной.
  • Обломки одного из "Шахедов" нашли накануне в Тулче.
  • Румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что Румыния отреагировала в режиме реального времени и отслеживала ситуацию с помощью истребителей F-16, отметив, что эти беспилотники не были нацелены на румынскую территорию.

Румыния
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