СМИ: В Румынии рассмотрят изменения в закон, которые позволят сбивать дроны, залетающие на территорию страны

Информационное агентство Agerpres узнало, что комитет румынского Сената по вопросам обороны планирует рассмотреть изменения в законодательство, которые предоставят военным право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на румынское информагентство Agerpres

Детали: На заседании сенатского комитета, который соберется в среду, 11 сентября, будут присутствовать представители Министерства национальной обороны Румынии.

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По данным парламентских источников Agerpres, одной из тем встречи будет анализ изменений в законодательство, которые позволят военным уничтожать беспилотники, входящие на румынскую территорию.

Ранее председатель Сената Николае Чуке предложил заключить протокол с Украиной, чтобы российские беспилотники, которые входят в воздушное пространство Румынии, "могли быть уничтожены системами противовоздушной обороны".

Напомним:

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