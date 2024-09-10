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Підозрюваного у побитті ексвійськового у Смілі на Черкащині оголосили в розшук

Анастасія ПроцВівторок, 10 вересня 2024, 19:26
Підозрюваного у побитті ексвійськового у Смілі на Черкащині оголосили в розшук
ФОТО: СКРИНШОТ З ВІДЕО

Прокуратура оголосила в розшук чоловіка, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця у місті Сміла на Черкащині.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України)".

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Деталі: Зазначається, що оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. 

Також прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Раніше стало відомо, що у місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем, глава МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.

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