Подозреваемого в избиении экс-военного в Смеле Черкасской области объявили в розыск

Прокуратура объявила в розыск мужчину, которого подозревают в избиении бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего. Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины)".

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Детали: Отмечается, что поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.

Также прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей

Военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве.

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Что предшествовало:

Ранее стало известно, что в городе Смела Черкасской области избили бывшего военнослужащего из-за дорожного конфликта, который произошел с родителями ветерана и местным жителем, глава МВД Игорь Клименко пообещал жесткую реакцию правоохранителей.