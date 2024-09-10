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Британія оголосила санкції проти Ірану через передачу ракет Росії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 10 вересня 2024, 19:50
Британія оголосила санкції проти Ірану через передачу ракет Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет РФ.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У межах скоординованих з іншими західними країнами зусиль Лондон вирішила скасувати двосторонні угоди про повітряне сполучення з Іраном, що обмежить можливість іранської авіакомпанії Iran Air літати до Британії.

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Також спільно зі США Британія запроваджує санкції проти низки ключових осіб та організацій за їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном Росії, зокрема тих, хто бере участь у ланцюгах постачання балістичних ракет і безпілотників.

Серед них – Сейєд Хамзех Галандарі, генеральний директор з міжнародних зв’язків Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану; Алі Джафарабаді, голова космічного командування Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), а також заступник командувача КВІР Маджид Мусаві.

Також Британія заморожує активи кількох компаній, причетних до іранської програми балістичних ракет, зокрема організації промислової зони вільної торгівлі Анзалі.

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Паралельно Лондон наклав обмеження на п’ять російських суден, причетних до перевезення військових вантажів з Ірану до Росії, а також на 924-й Державний центр безпілотної авіації РФ, Повітряно-космічні сили Росії та командування військово-транспортної авіації.

Зрештою, британський уряд анонсував новий закон щодо посилення торговельних санкцій проти Ірану, спрямованих на товари, які використовуються у виробництві балістичних ракет, дронів та інших видів зброї.

Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися з ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.

Велика БританіясанкціїІранРосія
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