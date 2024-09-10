Британия объявила санкции против Ирана из-за передачи ракет России

Великобритания ввела новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет РФ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В рамках скоординированных с другими западными странами усилий Лондон решил отменить двусторонние соглашения о воздушном сообщении с Ираном, что ограничит возможность иранской авиакомпании Iran Air летать в Британию.

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Также совместно с США Британия вводит санкции против ряда ключевых лиц и организаций за их роль в содействии военной поддержке Ираном России, в частности тех, кто участвует в цепочках поставок баллистических ракет и беспилотников.

Среди них – Сейед Хамзех Галандари, генеральный директор по международным связям Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана; Али Джафарабади, глава космического командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также заместитель командующего КСИР Маджид Мусави.

Также Британия замораживает активы нескольких компаний, причастных к иранской программе баллистических ракет, в частности организации промышленной зоны свободной торговли Анзали.

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Параллельно Лондон наложил ограничения на пять российских судов, причастных к перевозке военных грузов из Ирана в Россию, а также на 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ, Воздушно-космические силы России и командование военно-транспортной авиации.

В конце концов, британское правительство анонсировало новый закон об усилении торговых санкций против Ирана, направленных на товары, которые используются в производстве баллистических ракет, дронов и других видов оружия.

Иран поставляет России ударные беспилотники, но до недавнего времени воздерживался от предложения передачи более мощного вооружения, очевидно, учитывая предупреждения США и Европы о том, что это вызовет волну болезненных санкций.

В Евросоюзе ранее заявили, что союзники поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.