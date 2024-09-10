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Глава Міноборони Британії: Чим довше Україна утримує позиції на Курщині, тим слабші позиції Путіна

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 10 вересня 2024, 20:13
Глава Міноборони Британії: Чим довше Україна утримує позиції на Курщині, тим слабші позиції Путіна
ДЖОН ГІЛІ, ФОТО: GETTY IMAGES

Британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що українським Силам оборони потрібно посилити свою лінію фронту на сході, а також підкреслив, чим довше Україна утримує позиції у Курській області РФ – тим більш слабким стає лідер Кремля Владімір Путін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду Британії

Пряма мова Гілі: "Українцям потрібно посилити свою лінію фронту на сході, і вони прагнуть утримати територію під Курськом. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримають Курськ, тим краще буде захищена Україна".

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Деталі: Також Гілі зазначив, що захист його країни бере початок в Україні. Міністр впевнений, що якщо великі країни змінюють міжнародні кордони силою – це підриває суверенітет та безпеку усіх держав.

Нагадаємо:

  • Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.
  • Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що  Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" про зміни наративів у ЄС через події на Курщині.

Велика БританіяРосіяКурська область
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