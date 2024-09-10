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Глава Минобороны Британии: Чем дольше Украина удерживает позиции на Курщине, тем слабее позиции Путина

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 10 сентября 2024, 20:13
Глава Минобороны Британии: Чем дольше Украина удерживает позиции на Курщине, тем слабее позиции Путина
JOHN HEALY, PHOTO: GETTY IMAGES

Британский министр обороны Джон Гили заявил, что украинским Силам обороны нужно усилить свою линию фронта на востоке, а также подчеркнул, чем дольше Украина удерживает позиции в Курской области РФ - тем более слабым становится лидер Кремля Владимир Путин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Великобритании

Прямая речь Гили: "Украинцам нужно усилить свою линию фронта на востоке, и они стремятся удержать территорию под Курском. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они удержат Курск, тем лучше будет защищена Украина".

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Детали: Также Гили отметил, что защита его страны берет начало в Украине. Министр уверен, что если большие страны меняют международные границы силой – это подрывает суверенитет и безопасность всех государств.

Напомним:

  • Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.
  • В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.

Читайте также статью "ЕвроПравды" об изменениях нарративов в ЕС из-за событий на Курщине.

ВеликобританияРосcияКурская область
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