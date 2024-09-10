Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Бачимо, які кроки планують у Москві, і будемо діяти відповідно

Тетяна ОлійникВівторок, 10 вересня 2024, 20:36
Зеленський: Бачимо, які кроки планують у Москві, і будемо діяти відповідно
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня на доповідях з ГУР та Службою зовнішньої розвідки обговорили подальші плани Москви та українські відповіді на них.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Доповіді розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України.

Реклама:

І я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати".

Деталі: Глава держави повідомив, що офіційно представив нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Серед його основних завдань – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики.

Також була доповідь про ситуацію на фронті.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок. Які справді зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз".

Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Через передачу балістики РФ США оголосили нові санкції проти Ірану 
Британія оголосила санкції проти Ірану через передачу ракет Росії
ЗМІ: У Румунії розглянуть зміни до закону, які дозволять збивати дрони, що залітають на територію країни
Четверо людей поранені на Херсонщині через російські удари
Останні новини
17:04
Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка
16:50
У волоссі, крові та грудному молоці: дослідники знайшли хімікати з обгорток продуктів у тілі людини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: