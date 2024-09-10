Зеленський: Бачимо, які кроки планують у Москві, і будемо діяти відповідно

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня на доповідях з ГУР та Службою зовнішньої розвідки обговорили подальші плани Москви та українські відповіді на них.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Доповіді розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України.

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І я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати".

Деталі: Глава держави повідомив, що офіційно представив нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Серед його основних завдань – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики.

Також була доповідь про ситуацію на фронті.

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Пряма мова: "Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок. Які справді зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз".