Зеленский: Видим, какие шаги планируют в Москве, и будем действовать соответственно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября на докладах с ГУР и Службой внешней разведки обсудили дальнейшие планы Москвы и украинские ответы на них.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Доклады разведки - ГУР и Служба внешней разведки. Подробно об имеющихся для Украины возможностях, а также угрозах. Мы видим, какие шаги планируют в Москве, мы будем действовать соответственно - именно так жестко, как это надо ради Украины.

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И я хочу сказать сейчас всем в мире, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину: мы все сделаем не просто для защиты своего государства и людей, а для реальной консолидации мира ради сильных ответов на разжигание войны или любую попытку войну продолжать".

Детали: Глава государства сообщил, что официально представил нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Среди его основных задач - перенастроить систему украинской дипломатии таким образом, чтобы мы с партнерами могли значительно активнее реагировать на вызовы.

Также был доклад о ситуации на фронте.

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Прямая речь: "Сегодня был доклад Главкома Сырского. Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление. Которые действительно сохраняют наши позиции. И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас".