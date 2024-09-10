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Через передачу балістики РФ США оголосили нові санкції проти Ірану 

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 10 вересня 2024, 20:35
Через передачу балістики РФ США оголосили нові санкції проти Ірану 
Ілюстративне фото: Getty Images

10 вересня міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Ірану через передачу Росії балістичних ракет.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У новому санкційному списку США – десять фізичних та шість юридичних осіб з Ірану та Росії, а також чотири судна, за допомогою яких Тегеран постачав російській стороні зброю, включно з безпілотниками.

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Також США наклали додаткові обмеження на флагманську авіакомпанію Ірану Iran Air, аби обмежити її можливості діяти за кордоном.

Паралельно з цим Державний департамент вніс до свого санкційного списку три організації, серед яких і Iran Air, та розпорядився про конфіскацію п'яти суден, причетних до передання іранських систем озброєнь до Росії.

"Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати, разом з нашими партнерами, продовжуватимуть підтримувати Україну", – прокоментував заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

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У Мінфіні США зазначили, що протягом літа 2024 року російські військовослужбовці пройшли навчання з використання іранських балістичних ракет, а їх першу партію Росія отримала на початку вересня.

Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

Нагадаємо:

СШАРосіяІрансанкції
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