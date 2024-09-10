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Из-за передачи баллистики РФ США объявили новые санкции против Ирана

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 10 сентября 2024, 20:35
Из-за передачи баллистики РФ США объявили новые санкции против Ирана
Иллюстративное фото: Getty Images

10 сентября министерство финансов США объявило о новых санкциях против Ирана из-за передачи России баллистических ракет.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В новом санкционном списке США – десять физических и шесть юридических лиц из Ирана и России, а также четыре судна, с помощью которых Тегеран поставлял российской стороне оружие, включая беспилотники.

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Также США наложили дополнительные ограничения на флагманскую авиакомпанию Ирана Iran Air, чтобы ограничить ее возможности действовать за рубежом.

Параллельно с этим Государственный департамент внес в свой санкционный список три организации, среди которых и Iran Air, и распорядился о конфискации пяти судов, причастных к передаче иранских систем вооружений в Россию.

"Иран решил усилить свое участие в незаконной войне России, и Соединенные Штаты, вместе с нашими партнерами, будут продолжать поддерживать Украину", – прокомментировал заместитель министра финансов США Уолли Адеемо.

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В Минфине США отметили, что в течение лета 2024 года российские военнослужащие прошли обучение по использованию иранских баллистических ракет, а их первую партию Россия получила в начале сентября.

Иран поставляет России ударные беспилотники, но до недавнего времени воздерживался от предложения передачи более мощного вооружения, очевидно, учитывая предупреждения США и Европы о том, что это вызовет волну болезненных санкций.

Напомним:

СШАРосcияИрансанкции
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