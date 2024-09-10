Росіяни 66 разів за день обстріляли прикордоння Сумщини
Вівторок, 10 вересня 2024, 22:18
Російські війська 10 вересня 66 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська Березівська, Путивльська, Річківська, Дружбівська громади".
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Деталі: Кабами російські війська вдарили по Хотінській, Річківській, Білопільській, Есманьській, Великописарівській, Березівській, Глухівській громадах.
Також армія РФ била з мінометів, дронами FPV, артилерії, гранатометів.