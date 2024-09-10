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Россияне 66 раз за день обстреляли приграничье Сумщины

Татьяна ОлейникВторник, 10 сентября 2024, 22:18
Россияне 66 раз за день обстреляли приграничье Сумщины
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска 10 сентября 66 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв. Обстрелам подверглись Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская Березовская, Путивльская, Речковская, Дружбовская громады".

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Детали: Кабамы российские войска ударили по Хотинской, Речковской, Белопольской, Есманьской, Великописаревской, Березовской, Глуховской громадах.

Также армия РФ била из минометов, дронами FPV, артиллерии, гранатометов.

войнаСумская областьобстрел
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