Россияне 66 раз за день обстреляли приграничье Сумщины
Вторник, 10 сентября 2024, 22:18
Российские войска 10 сентября 66 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "В течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв. Обстрелам подверглись Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская Березовская, Путивльская, Речковская, Дружбовская громады".
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Детали: Кабамы российские войска ударили по Хотинской, Речковской, Белопольской, Есманьской, Великописаревской, Березовской, Глуховской громадах.
Также армия РФ била из минометов, дронами FPV, артиллерии, гранатометов.