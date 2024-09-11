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DeepState: на початку вересня Росія вдарила "Іскандерами" по місцю збору військових на Сумщині

Олена ІвашківСереда, 11 вересня 2024, 00:16
DeepState: на початку вересня Росія вдарила Іскандерами по місцю збору військових на Сумщині
Мапа DeepState

4 вересня на багатьох російських ресурсах з'явилося відео удару балістичними ракетами "Іскандер" по скупченню українських бійців на відкритій місцевості. Зараз стало відомо, що військові Сил оборони були біля села Бездрик у Сумській області.

Джерело: DeepState

Деталі: Фахівці аналітичного проєкту DeepState зазначили, що такі збори не повинні відбуватися. 

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Дослівно: "Бездрик знаходиться у 33 км від держкордону і виявилося, що це ніяк не безпечне місце для подібного".

Сумська областьвійна
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