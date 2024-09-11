DeepState: в начале сентября Россия ударила "Искандерами" по месту сбора военных на Сумщине
Среда, 11 сентября 2024, 00:16
4 сентября на многих российских ресурсах появилось видео удара баллистическими ракетами "Искандер" по скоплению украинских бойцов на открытой местности. Сейчас стало известно, что военные Сил обороны были возле села Бездрик в Сумской области.
Источник: DeepState
Детали: Специалисты аналитического проекта DeepState отметили, что такие сборы не должны происходить.
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Дословно: "Бездрик находится в 33 км от госграницы и оказалось, что это никак не безопасное место для подобного".