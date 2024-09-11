Росіяни розпочали активний штурм у Курській області – DeepState

Ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася, російські війська розпочали активні штурмові дії.

Джерело: повідомлення аналітичного проєкту DeepState

Деталі: Росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через ріку Сейм, а потім і через дрібніші річки.

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Фахівці проєкту DeepState також зафіксували рух броньованої колони росіян з Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії там.

Дослівно: "Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость".