Россияне начали активный штурм в Курской области – DeepState

Ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, российские войска начали активные штурмовые действия.

Источник: сообщение аналитического проекта DeepState

Детали: Россияне начали активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Реклама:

Специалисты проекта DeepState также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

Дословно: "Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость".