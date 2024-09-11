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Россияне начали активный штурм в Курской области – DeepState

Алена ИвашкивСреда, 11 сентября 2024, 00:44
Россияне начали активный штурм в Курской области – DeepState
Карта DeepState

Ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, российские войска начали активные штурмовые действия.

Источник: сообщение аналитического проекта DeepState

Детали: Россияне начали активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

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Специалисты проекта DeepState также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

 

Дословно: "Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость".

Курская область
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