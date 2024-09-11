Россияне начали активный штурм в Курской области – DeepState
Среда, 11 сентября 2024, 00:44
Ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, российские войска начали активные штурмовые действия.
Источник: сообщение аналитического проекта DeepState
Детали: Россияне начали активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.
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Специалисты проекта DeepState также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.
Дословно: "Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость".