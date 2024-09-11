Байден сказав, що над дозволом Україні бити далекобійною зброєю по РФ працюють

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що питання про скасування заборони на використання Україною далекобійної зброї знаходиться на стадії опрацювання.

Джерело: Reuters

Деталі: У Байдена запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною далекобійної зброї у війні проти Росії, на що він відповів, що його адміністрація "працює над цим питанням".

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Нагадаємо:

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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