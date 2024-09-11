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Байден сказав, що над дозволом Україні бити далекобійною зброєю по РФ працюють

Олена ІвашківСереда, 11 вересня 2024, 01:03
Байден сказав, що над дозволом Україні бити далекобійною зброєю по РФ працюють
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що питання про скасування заборони на використання Україною далекобійної зброї знаходиться на стадії опрацювання.

Джерело: Reuters

Деталі: У Байдена запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною далекобійної зброї у війні проти Росії, на що він відповів, що його адміністрація "працює над цим питанням".

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Нагадаємо: 

  • В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.
  • У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Читайте також: Право на удари вглиб Росії: як змінюється думка Заходу щодо червоних ліній Кремля.

СШАБайдендопомога Українізброя
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