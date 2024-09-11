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Байден сказал, что над разрешением Украине бить дальнобойным оружием по РФ работают

Алена ИвашкивСреда, 11 сентября 2024, 01:03
Байден сказал, что над разрешением Украине бить дальнобойным оружием по РФ работают
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что вопрос об отмене запрета на использование Украиной дальнобойного оружия находится на стадии проработки.

Источник: Reuters

Детали: У Байдена спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия в войне против России, на что он ответил, что его администрация "работает над этим вопросом".

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Напомним: 

  • Во время этой конференции Блинкен подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны. Кроме этого, он также сообщил о том, что он и Лемми совместно посетят Киев в среду.
  • В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.
  • В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также: Право на удары вглубь России: как меняется мнение Запада относительно красных линий Кремля.

СШАБайденпомощь Украинеоружие
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