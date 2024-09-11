Байден сказал, что над разрешением Украине бить дальнобойным оружием по РФ работают

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что вопрос об отмене запрета на использование Украиной дальнобойного оружия находится на стадии проработки.

Источник: Reuters

Детали: У Байдена спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия в войне против России, на что он ответил, что его администрация "работает над этим вопросом".

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Напомним:

Во время этой конференции Блинкен подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны. Кроме этого, он также сообщил о том, что он и Лемми совместно посетят Киев в среду.

В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

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