Дебати у США: Гарріс заявила про підтримку України, а Трамп двічі ухилився від відповіді

Кандидат у президенти США Камала Гарріс заявила, про підтримку України у війні з Росією, а кандидат у президенти США Дональд Трамп, за її словами, здасться за 24 години після того, як очолить країну. На запитання ведучого дебатів, чи хочете ви, щоб Україна виграла війну, Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах США, щоб війна закінчилися.

Джерело: пряма трансляція дебатів між Трампом та Гарріс

Деталі: Трамп також заявив, що зможе завершити війну в Україні ще до того, як вступить на посаду: "Що я зроблю, я поговорю з одним, поговорю з другим, я зберу їх разом".

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Він поскаржився, що США надали Україні від 250 до 275 мільярдів доларів допомоги, а європейські країни дали лише від 100 до 150 мільярдів доларів, хоча вони розташовані ближче до України.

Пряма мова Трампа: "Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя, які марно витрачаються - людей вбивають мільйонами. Мільйонами. Це набагато гірше, ніж ті цифри, які ви отримуєте, які є фальшивими.

Я маю добрі відносини і з Путіним, і з Зеленським. Вони поважають мене, і не поважають Байдена і навіть не спілкуються з ним.

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Ми зараз граємося з вогнем щодо Третьої світової".

Деталі: Трамп нагадав, що в Путіна є ядерна зброя і можливо він її використає, а можливо ні.

Трамп також повторив неправдиву заяву про те, що Гарріс відрядили для переговорів з Путіним і щоб запобігти війні між Росією та Україною.

Окрім цього, колишній президент звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що "слабка" політика президента Байдена, поспішне виведення військ США з Афганістану надало Путіну сміливості вторгнутися в Україну.

Пряма мова Гарріс: "Я вважаю, що причина, чому Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, полягає в тому, що він просто здасться. А ми, американці, не такі.

Я зустрічалася з Зеленським за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну. Я поділилася з ним даними американської розвідки про те, як він може захистити себе.

Через кілька днів я поїхала на східний фланг НАТО до Польщі та Румунії.

Ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну.

Завдяки нашій підтримці, ППО, боєприпасам, артилерії, "Джавелінам", танкам "Абрамс", які ми надали, Україна має можливість захищатися.

Ми розуміємо важливість НАТО, і того, що зробили, щоб зберегти здатність українців боротися за незалежність. Інакше Путін сидів би в Києві і дивився на решту Європи, починаючи з Польщі".

Ще деталі: Гарріс наголосила, що США повинні залишатися лідером, щоб захищати міжнародні права і правила.