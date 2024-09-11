Дебаты в США: Харрис заявила о поддержке Украины, а Трамп дважды уклонился от ответа

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, о поддержке Украины в войне с Россией, а кандидат в президенты США Дональд Трамп, по ее словам, сдастся через 24 часа после того, как возглавит страну. На вопрос ведущего дебатов, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла войну, Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах США, чтобы война закончились.

Источник: прямая трансляция дебатов между Трампом и Харрис

Детали: Трамп также заявил, что сможет завершить войну в Украине еще до того, как вступит в должность: "Что я сделаю, я поговорю с одним, поговорю со вторым, я соберу их вместе".

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Он пожаловался, что США предоставили Украине от 250 до 275 миллиардов долларов помощи, а европейские страны дали лишь от 100 до 150 миллиардов долларов, хотя они расположены ближе к Украине.

Прямая речь Трампа: "Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, которые напрасно тратятся - людей убивают миллионами. Миллионами. Это гораздо хуже, чем те цифры, которые вы получаете, которые являются фальшивыми.

Я имею хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. Они уважают меня, и не уважают Байдена и даже не общаются с ним.

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Мы сейчас играем с огнем относительно Третьей мировой".

Детали: Трамп напомнил, что у Путина есть ядерное оружие и возможно он его использует, а возможно нет.

Трамп также повторил ложное заявление о том, что Харрис отправили для переговоров с Путиным и чтобы предотвратить войну между Россией и Украиной.

Кроме этого, бывший президент обвинил администрацию Байдена в том, что "слабая" политика президента Байдена, поспешный вывод войск США из Афганистана придало Путину смелости вторгнуться в Украину.

Прямая речь Харрис: "Я считаю, что причина, почему Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто сдастся. А мы, американцы, не такие.

Я встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину. Я поделилась с ним данными американской разведки о том, как он может защитить себя.

Через несколько дней я поехала на восточный фланг НАТО в Польшу и Румынию.

Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину.

Благодаря нашей поддержке, ПВО, боеприпасам, артиллерии, "Джавелинам", танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина имеет возможность защищаться.

Мы понимаем важность НАТО, и того, что сделали, чтобы сохранить способность украинцев бороться за независимость. Иначе Путин сидел бы в Киеве и смотрел на остальную Европу, начиная с Польши".

Еще детали: Харрис подчеркнула, что США должны оставаться лидером, чтобы защищать международные права и правила.