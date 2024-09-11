ISW: Росія і Китай розвивають військово-технічну співпрацю

Росія і Китайська Народна Республіка (КНР) продовжують розвивати військово-технічне співробітництво в різних напрямках.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл заявив 10 вересня в інтерв'ю виданню POLITICO, що КНР надає російській оборонній промисловості "дуже суттєву" підтримку в обмін на секретні російські військові технології.

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Кемпбелл підкреслив, що КНР не просто постачає в Росію продукцію подвійного призначення, але й докладає "значних зусиль, щоб допомогти підтримувати, розбудовувати і диверсифікувати елементи російської військової машини". Кемпбелл попередив, що у відповідь Росія надсилає до КНР підводні човни, авіаційні розробки і ракетні технології, якими раніше Росія неохоче ділилася з Пекіном і які перебувають під захистом.

Офіційні особи КНР продовжують заперечувати свою підтримку російських військових зусиль і стверджують, що КНР залишається "неупередженою", коли йдеться про війну Росії в Україні, незважаючи на часті повідомлення Заходу про матеріальну підтримку КНР російського оборонного промислового виробництва і можливостей геопросторової розвідки.

Повідомлення про більш пряму підтримку Росії з боку КНР з'являються на тлі очолюваних Росією міжнародних військово-морських навчань "Океан-2024", які зараз проходять в Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також Середземному, Каспійському і Балтійському морях.

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Очільник Росії Володимир Путін оголосив про початок навчань "Океан-2024" 10 вересня і звинуватив США в тиску на Росію і КНР, що викликало необхідність проведення спільних військово-морських навчань.

Ключові висновки ISW за 10 вересня: