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ISW: Росія і Китай розвивають військово-технічну співпрацю

Олена ІвашківСереда, 11 вересня 2024, 06:55
ISW: Росія і Китай розвивають військово-технічну співпрацю
фото: Getty Images

Росія і Китайська Народна Республіка (КНР) продовжують розвивати військово-технічне співробітництво в різних напрямках. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл заявив 10 вересня в інтерв'ю виданню POLITICO, що КНР надає російській оборонній промисловості "дуже суттєву" підтримку в обмін на секретні російські військові технології. 

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Кемпбелл підкреслив, що КНР не просто постачає в Росію продукцію подвійного призначення, але й докладає "значних зусиль, щоб допомогти підтримувати, розбудовувати і диверсифікувати елементи російської військової машини". Кемпбелл попередив, що у відповідь Росія надсилає до КНР підводні човни, авіаційні розробки і ракетні технології, якими раніше Росія неохоче ділилася з Пекіном і які перебувають під захистом. 

Офіційні особи КНР продовжують заперечувати свою підтримку російських військових зусиль і стверджують, що КНР залишається "неупередженою", коли йдеться про війну Росії в Україні, незважаючи на часті повідомлення Заходу про матеріальну підтримку КНР російського оборонного промислового виробництва і можливостей геопросторової розвідки. 

Повідомлення про більш пряму підтримку Росії з боку КНР з'являються на тлі очолюваних Росією міжнародних військово-морських навчань "Океан-2024", які зараз проходять в Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також Середземному, Каспійському і Балтійському морях.

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Очільник Росії Володимир Путін оголосив про початок навчань "Океан-2024" 10 вересня і звинуватив США в тиску на Росію і КНР, що викликало необхідність проведення спільних військово-морських навчань. 

Ключові висновки ISW за 10 вересня:

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив 10 вересня, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії на тлі зростаючого міжнародного засудження підтримки Тегераном війни Росії в Україні.
  • Росія і Китайська Народна Республіка (КНР) продовжують розвивати різні напрямки військово-технічного співробітництва.
  • У ніч з 9 на 10 вересня українські війська провели велику серію ударів з безпілотників по території Росії.
  • Президент США Джо Байден заявив 10 вересня, що адміністрація президента працює над зняттям обмежень на використання Україною наданої США зброї для нанесення ударів по військових об'єктах на території Росії.
  • Як повідомляється, Кремль виділяє приблизно 59 мільярдів рублів (близько 648 мільйонів доларів) на посилення своїх технічних можливостей для обмеження інтернет-трафіку в суверенному інтернеті.
  • Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі 10 вересня.
  • Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька, Покровська та Донецька.
  • Німецький Інститут світової економіки, що базується в Кілі, опублікував 9 вересня звіт, в якому попередив, що Росія значно збільшила можливості своєї оборонно-промислової бази (ОПБ) з 2022 року, і що виснаження запасів озброєння і техніки може не мати значного впливу на майбутнє виробництво російської ОПБ.

ISWРосіяКитай
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