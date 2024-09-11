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ISW: Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество

Алена ИвашкивСреда, 11 сентября 2024, 06:55
ISW: Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество
фото: Getty Images

Россия и Китайская Народная Республика (КНР) продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил 10 сентября в интервью изданию POLITICO, что КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии. 

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Кэмпбелл подчеркнул, что КНР не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать, развивать и диверсифицировать элементы российской военной машины". Кэмпбелл предупредил, что в ответ Россия отправляет в КНР подводные лодки, авиационные разработки и ракетные технологии, которыми ранее Россия неохотно делилась с Пекином и которые находятся под защитой. 

Официальные лица КНР продолжают отрицать свою поддержку российских военных усилий и утверждают, что КНР остается "беспристрастной", когда речь идет о войне России в Украине, несмотря на частые сообщения Запада о материальной поддержке КНР российского оборонного промышленного производства и возможностей геопространственной разведки. 

Сообщения о более прямой поддержке России со стороны КНР появляются на фоне возглавляемых Россией международных военно-морских учений "Океан-2024", которые сейчас проходят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

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Глава России Владимир Путин объявил о начале учений "Океан-2024" 10 сентября и обвинил США в давлении на Россию и КНР, что вызвало необходимость проведения совместных военно-морских учений. 

Ключевые выводы ISW за 10 сентября:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил 10 сентября, что Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию на фоне растущего международного осуждения поддержки Тегераном войны России в Украине.
  • Россия и Китайская Народная Республика (КНР) продолжают развивать различные направления военно-технического сотрудничества.
  • В ночь с 9 на 10 сентября украинские войска провели большую серию ударов с беспилотников по территории России.
  • Президент США Джо Байден заявил 10 сентября, что администрация президента работает над снятием ограничений на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России.
  • Как сообщается, Кремль выделяет примерно 59 миллиардов рублей (около 648 миллионов долларов) на усиление своих технических возможностей для ограничения интернет-трафика в суверенном интернете.
  • Украинские войска недавно продвинулись вперед в Курской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в этом районе 10 сентября.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Кременной, Северска, Торецка, Покровска и Донецка.
  • Немецкий Институт мировой экономики, базирующийся в Киле, опубликовал 9 сентября отчет, в котором предупредил, что Россия значительно увеличила возможности своей оборонно-промышленной базы (ОПБ) с 2022 года, и что истощение запасов вооружения и техники может не оказать значительного влияния на будущее производство российской ОПБ.

ISWРосcияКитай
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