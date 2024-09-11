ISW: Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество

Россия и Китайская Народная Республика (КНР) продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил 10 сентября в интервью изданию POLITICO, что КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии.

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Кэмпбелл подчеркнул, что КНР не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать, развивать и диверсифицировать элементы российской военной машины". Кэмпбелл предупредил, что в ответ Россия отправляет в КНР подводные лодки, авиационные разработки и ракетные технологии, которыми ранее Россия неохотно делилась с Пекином и которые находятся под защитой.

Официальные лица КНР продолжают отрицать свою поддержку российских военных усилий и утверждают, что КНР остается "беспристрастной", когда речь идет о войне России в Украине, несмотря на частые сообщения Запада о материальной поддержке КНР российского оборонного промышленного производства и возможностей геопространственной разведки.

Сообщения о более прямой поддержке России со стороны КНР появляются на фоне возглавляемых Россией международных военно-морских учений "Океан-2024", которые сейчас проходят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

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Глава России Владимир Путин объявил о начале учений "Океан-2024" 10 сентября и обвинил США в давлении на Россию и КНР, что вызвало необходимость проведения совместных военно-морских учений.

Ключевые выводы ISW за 10 сентября: