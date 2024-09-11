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ЗСУ відмінусували 1 140 окупантів та 56 артсистем

Ірина БалачукСереда, 11 вересня 2024, 07:27
ЗСУ відмінусували 1 140 окупантів та 56 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони щоденно завдають відчутних втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 загарбників, спалили 13 ББМ та 56 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 628 930 (+1 140) осіб,
  • танків – 8 642 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 16 938 (+13) од,
  • артилерійських систем – 17 936 (+56) од,
  • РСЗВ – 1 182 (+2) од,
  • засобів ППО – 943 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 990 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 591 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 388 (+58) од,
  • спеціальної техніки – 3 059 (+6) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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