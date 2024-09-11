ЗСУ відмінусували 1 140 окупантів та 56 артсистем
Середа, 11 вересня 2024, 07:27
Сили оборони щоденно завдають відчутних втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 загарбників, спалили 13 ББМ та 56 артилерійських систем ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 628 930 (+1 140) осіб,
- танків – 8 642 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 16 938 (+13) од,
- артилерійських систем – 17 936 (+56) од,
- РСЗВ – 1 182 (+2) од,
- засобів ППО – 943 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 990 (+57) од,
- крилатих ракет – 2 591 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 388 (+58) од,
- спеціальної техніки – 3 059 (+6) од.
Дані уточнюються.