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ВСУ отминусовали 1 140 оккупантов и 56 артсистем

Ирина БалачукСреда, 11 сентября 2024, 07:27
ВСУ отминусовали 1 140 оккупантов и 56 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны ежедневно наносят ощутимые потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 захватчиков, сожгли 13 ББМ и 56 артиллерийских систем врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 628 930 (+1 140) человек,
  • танков – 8 642 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 938 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 17 936 (+56) ед,
  • РСЗО – 1 182 (+2) ед,
  • средств ПВО – 943 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 990 (+57) ед,
  • крылатых ракет – 2 591 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 388 (+58) ед,
  • специальной техники – 3 059 (+6) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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