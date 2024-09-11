На Бєлгородщині після вибуху зійшов з рейок вантажний потяг
У Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після вибуху на залізниці.
Джерело: губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова Гладкова: "У Новооскольському міському окрузі внаслідок незаконного втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження з колій локомотива і декількох порожніх вагонів вантажного потяга. Постраждалих немає".
Деталі: За словами російського чиновника, наразі пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, пустили в об'їзд.
Гладков додав, що на місці працюють оперативні служби, інформація про наслідки уточнюється.
Доповнено: Російський Telegram-канал База пише, що НП на залізниці сталася після вибуху.
Слідчий комітет РФ повідомив, що зійшов тепловоз вантажного поїзда і 11 вагонів. За цим фактом порушили справу за статтею 205 КК РФ (теракт, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди).