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На Бєлгородщині після вибуху зійшов з рейок вантажний потяг

Ірина БалачукСереда, 11 вересня 2024, 11:00
На Бєлгородщині після вибуху зійшов з рейок вантажний потяг
Скриншот з google.maps

У Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після вибуху на залізниці. 

Джерело: губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "У Новооскольському міському окрузі внаслідок незаконного втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження з колій локомотива і декількох порожніх вагонів вантажного потяга. Постраждалих немає".

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Деталі: За словами російського чиновника, наразі пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, пустили в об'їзд.

Гладков додав, що на місці працюють оперативні служби, інформація про наслідки уточнюється.

Доповнено: Російський Telegram-канал База пише, що НП на залізниці сталася після вибуху. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram-каналу База

Слідчий комітет РФ повідомив, що зійшов тепловоз вантажного поїзда і 11 вагонів. За цим фактом порушили справу за статтею 205 КК РФ (теракт, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди).

Росіязалізницяаварія
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