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На Белгородщине после взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

Ирина БалачукСреда, 11 сентября 2024, 11:00
На Белгородщине после взрыва сошел с рельсов грузовой поезд
Скриншот с google.maps

В граничащей с Украиной Белгородской области РФ сошел с рельс грузовой поезд после взрыва на железной дороге.

Источник: губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет".

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Детали: По словам российского чиновника, сейчас пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Дополнено: Российский Telegram-канал База пишет, что ЧП на железной дороге произошло после взрыва. 

 
Фото из Telegram-канала База

Следственный комитет РФ сообщил, что сошел тепловоза грузового поезда и 11 вагонов. По этому факту возбудили дело по статье 205 УК РФ (терракт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

Росcияжелезная дорогаавария
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