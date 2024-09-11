На Белгородщине после взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

В граничащей с Украиной Белгородской области РФ сошел с рельс грузовой поезд после взрыва на железной дороге.

Источник: губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет".

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Детали: По словам российского чиновника, сейчас пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд.



Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Дополнено: Российский Telegram-канал База пишет, что ЧП на железной дороге произошло после взрыва.

Фото из Telegram-канала База

Следственный комитет РФ сообщил, что сошел тепловоза грузового поезда и 11 вагонов. По этому факту возбудили дело по статье 205 УК РФ (терракт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).