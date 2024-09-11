На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: більшість атак ЗСУ відбили на двох напрямках

За добу на 11 напрямках фронту відбулося 131 бойове зіткнення, тільки на Покровському і Курахівському напрямках ЗСУ стримали понад 60 атак російських військ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська та Глибокого.

Реклама:

На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 32 атаки. Свої зусилля ворог зосередив у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Загалом ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Вугледара.

На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для ворога, боєзіткнення неподалік Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території РФ активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту і в тилу.