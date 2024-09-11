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На фронте произошло 131 боестолкновение: большинство атак ВСУ отбили на двух направлениях

Станислав ПогориловСреда, 11 сентября 2024, 08:22
На фронте произошло 131 боестолкновение: большинство атак ВСУ отбили на двух направлениях
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на 11 направлениях фронта произошло 131 боестолкновение, только на Покровском и Кураховском направлениях ВСУ сдержали более 60 атак российских войск.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

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На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

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На Краматорском направлении украинские воины остановили пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивал в районах Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 32 атаки. Свои усилия враг сосредоточил в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Украинская и Красногоровки. В общем враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Угледара.

На Ореховском направлении состоялось одно, безуспешное для врага, боестолкновение неподалеку Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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