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Сили ППО збили 20 "Шахедів" у шести областях, ще 5 БпЛА втрачено

Станіслав ПогоріловСереда, 11 вересня 2024, 08:37
Сили ППО збили 20 Шахедів у шести областях, ще 5 БпЛА втрачено
Фото: інфографіка Повітряних сил

У ніч на 11 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила)".

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Деталі: До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

ШахедППОракетний ударвійна
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