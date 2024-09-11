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Силы ПВО сбили 20 «Шахедов» в шести областях, еще 5 БпЛА потеряны

Станислав ПогориловСреда, 11 сентября 2024, 08:37
Силы ПВО сбили 20 «Шахедов» в шести областях, еще 5 БпЛА потеряны
Фото: Инфографика воздушных сил

В ночь на 11 сентября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, 6-ю противорадиолокационными ракетами Х-31П и 25-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "В результате противовоздушного боя сбито 20 ударных БпЛА, 5 вражеских беспилотников локально потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала)".

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Детали: К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

ШахедПВОракетный ударвойна
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