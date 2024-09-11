Побиття ексвійськового у Смілі: поліція схопила підозрюваного, який ховався в готелі

Поліція затримала 28-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.

Джерело: Національна поліція у Facebook

Дослівно: "28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції".

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Деталі: Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід – слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про тримання під вартою.

Також за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

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За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків.

Проти затриманого порушені кримінальні провадження за чотирма статтями.

Щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Нацполіції в Черкаській області розпочато службове розслідування. Керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов’язків.

Що передувало: Раніше стало відомо, що у місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем, глава МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.