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Избиение экс-военного в Смеле: полиция схватила подозреваемого, который прятался в гостинице

Станислав ПогориловСреда, 11 сентября 2024, 09:01
Избиение экс-военного в Смеле: полиция схватила подозреваемого, который прятался в гостинице
Фото: скрншот с видео

Полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в избиении бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно: "28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области. Сейчас он задержан с участием спецназовцев полиции".

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Детали: В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует о содержании под стражей.

Также по месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие.

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По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков.

Против задержанного возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Относительно действий сотрудников полиции руководством Главного управления Нацполиции в Черкасской области начато служебное расследование. Руководитель отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранен от исполнения обязанностей.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что в городе Смела Черкасской области избили бывшего военнослужащего из-за дорожного конфликта, который произошел с родителями ветерана и местным жителем, глава МВД Игорь Клименко пообещал жесткую реакцию правоохранителей.

Черкасская областькриминалполиция
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