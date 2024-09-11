Избиение экс-военного в Смеле: полиция схватила подозреваемого, который прятался в гостинице

Полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в избиении бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно: "28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области. Сейчас он задержан с участием спецназовцев полиции".

Реклама:

Детали: В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует о содержании под стражей.

Также по месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие.

ВИДЕО ДНЯ

По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков.

Против задержанного возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Относительно действий сотрудников полиции руководством Главного управления Нацполиции в Черкасской области начато служебное расследование. Руководитель отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранен от исполнения обязанностей.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что в городе Смела Черкасской области избили бывшего военнослужащего из-за дорожного конфликта, который произошел с родителями ветерана и местным жителем, глава МВД Игорь Клименко пообещал жесткую реакцию правоохранителей.