Президент Литви та прем’єрка Латвії прибули в Україну
Вранці 11 вересня до Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пости керівників балтійських держав у соцмережі Х (Twitter)
Деталі: Науседа написав, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вони говоритимуть про військову та економічну підтримка України.
Сіліня відзначила, що Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО.
Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024
Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J
Передісторія:
- 11 вересня у Києві також очікують на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Леммі.