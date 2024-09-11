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Президент Литви та прем’єрка Латвії прибули в Україну

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 11 вересня 2024, 09:56
Президент Литви та прем’єрка Латвії прибули в Україну
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото з мережі Х

Вранці 11 вересня до Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пости керівників балтійських держав у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Науседа написав, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вони говоритимуть про військову та економічну підтримка України.

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Сіліня відзначила, що Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 вересня у Києві також очікують на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Леммі.

ЛитваЛатвіяКиїв
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