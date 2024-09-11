Президент Литви та прем’єрка Латвії прибули в Україну

Вранці 11 вересня до Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пости керівників балтійських держав у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Науседа написав, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вони говоритимуть про військову та економічну підтримка України.

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Сіліня відзначила, що Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!



Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024

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