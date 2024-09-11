Блінкен і Леммі зустрінуться в середу з Зеленським і урядовцями у Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Фото з Facebook Держдепартаменту США

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть з візитом до Києва 11 вересня.

Джерело: сайт Держдепартаменту США

Дослівно Держдеп: "11 вересня держсекретар Блінкен разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі відвідає Україну, де вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду".

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Деталі: Повідомляється, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у "військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі".

12 вересня запланована поїздка Блінкена до Польщі.

Там держсекретар США зустрінеться з польськими урядовцями, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, в тому числі поглиблення оборонної і енергетичної співпраці, а також роботу двох країн як членів НАТО на підтримку оборони України.

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