Росіяни ударили по лікарні на Чернігівщині
Середа, 11 вересня 2024, 10:30
Вночі 11 вересня російські загарбники обстріляли з артилерії лікарню у місті Семенівка Чернігівської області.
Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус та Нацполіція у Telegram
Пряма мова Чауса: "Вночі із артилерії ворог ударив по лікарні у Семенівці. Серйозно пошкоджено вікна, частково немає електропостачання. Попередньо, пацієнти та персонал не постраждали".
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Деталі: У поліції уточнили, що йдеться про Семенівську міську лікарню.
Правоохоронці наразі документують наслідки російського удару.