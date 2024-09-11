Росіяни ударили по лікарні на Чернігівщині

Вночі 11 вересня російські загарбники обстріляли з артилерії лікарню у місті Семенівка Чернігівської області.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус та Нацполіція у Telegram

Пряма мова Чауса: "Вночі із артилерії ворог ударив по лікарні у Семенівці. Серйозно пошкоджено вікна, частково немає електропостачання. Попередньо, пацієнти та персонал не постраждали".

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Фото з telegram В’ячеславА ЧаусА

Деталі: У поліції уточнили, що йдеться про Семенівську міську лікарню.

фото поліції

Правоохоронці наразі документують наслідки російського удару.