Россияне ударили по больнице на Черниговщине

Ночью 11 сентября российские захватчики обстреляли из артиллерии больницу в городе Семеновка Черниговской области.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус и Нацполиция в Telegram

Прямая речь Чауса: "Ночью из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВЯЧЕСЛАВА ЧАУСА

Детали: В полиции уточнили, что речь идет о Семеновской городской больнице.

ФОТО ПОЛИЦИИ

Правоохранители сейчас документируют последствия российского удара.