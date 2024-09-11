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Россияне ударили по больнице на Черниговщине

Ирина БалачукСреда, 11 сентября 2024, 10:30
Россияне ударили по больнице на Черниговщине
ФОТО ПОЛИЦИИ

Ночью 11 сентября российские захватчики обстреляли из артиллерии больницу в городе Семеновка Черниговской области.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус и Нацполиция в Telegram

Прямая речь Чауса: "Ночью из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВЯЧЕСЛАВА ЧАУСА

Детали: В полиции уточнили, что речь идет о Семеновской городской больнице. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Правоохранители сейчас документируют последствия российского удара.  

Черниговская областьвойнамедицина
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