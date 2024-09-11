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Росіяни двічі атакували Костянтинівку на Донеччині: загинули троє мешканців

Станіслав ПогоріловСереда, 11 вересня 2024, 12:11
Росіяни двічі атакували Костянтинівку на Донеччині: загинули троє мешканців
Фото: Філашкін у Telegram

Російські війська 11 вересня двічі обстріляли місто Костянтинівка Донецької області, у результаті чого загинули троє мешканців, ще п'ятеро людей були поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Росіяни завдали по місту (Костянтинівка) удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік".

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Деталі: За його словами, також було пошкоджено 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.

 

Філашкін наголосив, що ворог не припиняє обстрілів цивільних на Донеччині та вчергове закликав евакуюватись.

Оновлено. Згодом Філашкін повідомив про повторний обстріл Костянтинівки, у результаті якого загинув ще один мешканець та 5 людей були поранені.

ВІДЕО ДНЯ

На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюємо.

Донецька областьвійнажертви
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