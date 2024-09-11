Россияне дважды атаковали Константиновку в Донецкой области: погибли трое жителей
Российские войска 11 сентября дважды обстреляли город Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли трое жителей, еще пять человек были ранены.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "Россияне нанесли по городу (Константиновка) удар из ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 год".
Детали: По его словам, также были повреждены 4 частных дома, магазин и линия электропередач.
Филашкин отметил, что враг не прекращает обстрелов гражданских в Донецкой области и в очередной раз призвал эвакуироваться.
Обновлено. Впоследствии Филашкин сообщил о повторном обстреле Константиновки, в результате которого погиб еще один житель и 5 человек были ранены.
На месте обстрелов работают все ответственные службы. Окончательные последствия устанавливаем.