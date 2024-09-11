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Россияне дважды атаковали Константиновку в Донецкой области: погибли трое жителей

Станислав ПогориловСреда, 11 сентября 2024, 12:11
Россияне дважды атаковали Константиновку в Донецкой области: погибли трое жителей
Фото: Филашкин в Telegram

Российские войска 11 сентября дважды обстреляли город Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли трое жителей, еще пять человек были ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Россияне нанесли по городу (Константиновка) удар из ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 год".

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Детали: По его словам, также были повреждены 4 частных дома, магазин и линия электропередач.

 

Филашкин отметил, что враг не прекращает обстрелов гражданских в Донецкой области и в очередной раз призвал эвакуироваться.

Обновлено. Впоследствии Филашкин сообщил о повторном обстреле Константиновки, в результате которого погиб еще один житель и 5 человек были ранены.

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На месте обстрелов работают все ответственные службы. Окончательные последствия устанавливаем.

Донецкая областьвойнажертвы
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