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Атака РФ на Кам’янський район Дніпропетровщини: загинув чоловік, ще дві людини поранені

Анастасія ПроцСереда, 11 вересня 2024, 12:14
Атака РФ на Кам’янський район Дніпропетровщини: загинув чоловік, ще дві людини поранені
фото: Дніпропетровська ОВА

11 вересня російські військові атакували Кам’янський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 38-річний чоловік, ще дві людини зазнали поранень.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Повітряні сили, Дніпропетровська обласна прокуратура

Пряма мова: "Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих. В області триває тривога. Не ігноруйте".

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Деталі: Раніше повітряники писали про загрозу застосування балістичного озброєння  з південно-східного напрямку.

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Оновлено: Згодом очільник ОВА написав, що загиблому було 38 років. Лисак висловив співчуття рідним і близьким. Також, за його словами, відому про потерпілого з опіками. Його госпіталізували. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній. 

У прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки поранені двоє людей.

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Пізніше Лисак написав, що крім 22-річного чоловіка, від російської атаки постраждала 32-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Наразі вони в лікарні. Стан потерпілих медики оцінюють як середній. 

Також через ворожий удар руйнування є на одному з підприємств. Там сталося займання.

Дніпропетровська областьобстрілжертви
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