Атака РФ на Кам’янський район Дніпропетровщини: загинув чоловік, ще дві людини поранені
11 вересня російські військові атакували Кам’янський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 38-річний чоловік, ще дві людини зазнали поранень.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Повітряні сили, Дніпропетровська обласна прокуратура
Пряма мова: "Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих. В області триває тривога. Не ігноруйте".
Деталі: Раніше повітряники писали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Оновлено: Згодом очільник ОВА написав, що загиблому було 38 років. Лисак висловив співчуття рідним і близьким. Також, за його словами, відому про потерпілого з опіками. Його госпіталізували. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній.
У прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки поранені двоє людей.
Пізніше Лисак написав, що крім 22-річного чоловіка, від російської атаки постраждала 32-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Наразі вони в лікарні. Стан потерпілих медики оцінюють як середній.
Також через ворожий удар руйнування є на одному з підприємств. Там сталося займання.