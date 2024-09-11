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Атака РФ на Каменский район Днепропетровщины: погиб мужчина, еще два человека ранены

Анастасия ПроцСреда, 11 сентября 2024, 12:14
Атака РФ на Каменский район Днепропетровщины: погиб мужчина, еще два человека ранены
фото: Днепропетровская ОВА

11 сентября российские военные атаковали Каменский район Днепропетровской области, в результате чего погиб 38-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Воздушные силыДнепропетровская областная прокуратура

Прямая речь: "Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших. В области продолжается тревога. Не игнорируйте".

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Детали: Ранее воздушники писали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

 
фото: Днепропетровская ОВА

Обновлено: Впоследствии глава ОВА написал, что погибшему было 38 лет. Лысак выразил соболезнования родным и близким. Также, по его словам, известно о пострадавшем с ожогами. Его госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавшего как среднее.

В прокуратуре уточнили, что в результате атаки ранены два человека.

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Позже Лысак написал, что кроме 22-летнего мужчины, от российской атаки пострадала 32-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Сейчас они в больнице. Состояние пострадавших медики оценивают как среднее.

Также из-за вражеского удара разрушения есть на одном из предприятий. Там произошло возгорание.

Днепропетровская областьобстрелжертвы
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