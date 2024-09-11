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"Полюють вдень і вночі": ЗСУ отримають нові дрони "Чорна вдова"

Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 12:19
Полюють вдень і вночі: ЗСУ отримають нові дрони Чорна вдова
фото Міноборони

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання війську безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова".

Джерело: пресслужба МОУ

Дослівно: "Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі".

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Деталі: У Міноборони України зазначають, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє його використовувати і у такому варіанті, вказано в повідомленні.

Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки.

безпілотникиМіноборони
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