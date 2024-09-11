"Полюють вдень і вночі": ЗСУ отримають нові дрони "Чорна вдова"
Середа, 11 вересня 2024, 12:19
У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання війську безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова".
Джерело: пресслужба МОУ
Дослівно: "Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі".
Реклама:
Деталі: У Міноборони України зазначають, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє його використовувати і у такому варіанті, вказано в повідомленні.
Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки.